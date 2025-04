Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrad Präventionsaktionstag fand Zustimmung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld führte am Mittwoch, den 16.04.2025, einen Aktionstag rund um das Thema "Information zu Motorradunfällen" durch.

Polizeibeamte des Verkehrskommissariats Verkehrsunfallprävention und Opferschutz informierten mit Ständen, speziell für Motorradfahrende, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Stadtgebiet.

Aufgrund eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der Bergstraße, fanden auf dem Parkplatz eines dort gelegenen Hotels Präventionsmaßnahmen an einem Informationstand statt. In der Nachbarstadt liegt ein bekannter Biker-Treffpunkt, der mittwochs angesteuert wird. Im Stadtgebiet Bielefeld stand deshalb insbesondere die Brockhagener Straße im Fokus, da diese als voraussichtliche Route für Teilnehmende aus Bielefeld am Bikertreff gewählt wird.

Ziel der Aktion war es, mehr Bewusstsein für die Gefahren beim Motorradfahren zu schaffen und gleichzeitig Hinweise zu geben, wie sich Motorradfahrende selbst schützen können.

An den Infoständen konnten viele interessante Gespräche über die Sicherheit beim Motorradfahren und das Motorradfahren allgemein geführt werden. Nicht nur Motorradfahrer, sondern auch zufällig an Infoständen anhaltende Passanten fanden die Aktion wichtig und nahmen die bereitgelegten Infomaterialien dankend an.

Um das Unfallrisiko zu senken, empfiehl die Polizei eine regelmäßige Teilnahme an Sicherheitstrainings, die Verwendung geeigneter Schutzausrüstung und die Anpassung der Geschwindigkeit an die jeweiligen Straßen- und Wetterbedingungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell