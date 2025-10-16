PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch an Apotheke - Täter flüchtete

Mühlhausen (ots)

Gegen 03.40 Uhr wurde eine Reinigungskraft aufgeschreckt, als die Einbruchsgeräusche in einer Apotheke in der Brückenstraße wahrnahm. Sie konnte einen flüchtigen Mann beobachten, der vom Einbruch abgelassen hatte und sich mit einem Fahrrad in Richtung Steinweg entfernte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - dunkle Kleidung
   - dunkles Kapuzenshirt
   - helles Fahrrad

Unmittelbar nach der Flucht kam es zu einem Alarmeinlauf an einer Apotheke im Steinweg. Hier wurden jedoch keine Einbruchsspuren festgestellt.

Beamte der Mühlhäuser Polizei fahnden nun nach dem Täter und bitten um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Tat oder den Täter machen kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0269172ernte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

