Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke - Unfall an Parkhausausfahrt
Sondershausen (ots)
An einem Parkhaus in Sondershausen ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Autos verletzt wurde. Nach dem Passieren der Ausfahrtschranke kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer Schutzplanke. Hierbei nahm das Fahrzeug einen erheblichen Schaden und war nicht mehr fahrbereit. In der Folge kamen ein Rettungswagen und ein Abschleppdienst zum Einsatz.
