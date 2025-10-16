PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Schutzplanke - Unfall an Parkhausausfahrt

Sondershausen (ots)

An einem Parkhaus in Sondershausen ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Autos verletzt wurde. Nach dem Passieren der Ausfahrtschranke kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer Schutzplanke. Hierbei nahm das Fahrzeug einen erheblichen Schaden und war nicht mehr fahrbereit. In der Folge kamen ein Rettungswagen und ein Abschleppdienst zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

