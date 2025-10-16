PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Am frühen Morgen Betrunken

Großengottern (ots)

Auf einem Parkplatz am Schießufer beobachteten Passanten einen augenscheinlich stark betrunkenen älteren Herren dabei, wie er sich an einem Fahrzeug aufhielt. Sie informierten die Polizei, welche im Anschluss die Fahrtauglichkeit überprüften. Hier konnte festgestellt werden, dass der Mann um 09.23 Uhr einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille erzielte. Es folgte die Anordnung einer Blutprobenentnahmen bei dem Mann, da der Verdacht des Fahrens unter Einfluss Alkohol bestand und eine absolute Fahruntauglichkeit vorlag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

