Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerbrand - Bewohner kommen mir dem Schrecken davon

Leinefelde (ots)

Am Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde mehrere Bewohner aus dem Schlaf gerissen. In der Händelstraße kam es kurz nach 0 Uhr zu einem Brand eines Elektrogerätes in Kellergeschoss. Sofort kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz, um die 31 Hausbewohner zu evakuieren. Hierzu wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Nach dem Ablöschen kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, welche im ersten Ergebnis dazu kamen, dass eine Waschmaschine gegebenenfalls unsachgemäß betrieben wurde. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro. Die Gebäudesubstanz wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Alle Bewohner konnten im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

