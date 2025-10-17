PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen auf Baustellen - Hoher Schaden angerichtet

Ammern/Bollstedt (ots)

Auf zwei Bauabschnitten des Neubaus der Bundesstraße 247 kam es in der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 07 Uhr zu Sachbeschädigungen. So wirkten die Täter mit unbekannten Schlagwerkzeugen auf etwa 200 Borde gewaltsam ein und beschädigten diese erheblich. Auch Absteckungen von Bauabschnitten wurden zerstört. Weiterhin wurden mehrere Oberflächenentwässerungen im Boden mutwillig beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0269874

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 11:35

    LPI-NDH: Fassaden besprüht - Staatsschutz ermittelt

    Großengottern (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Angerstraße zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen. Am Bürgerhaus, einem Brunnen sowie Parkbänken wurden durch eine Person mittels roter Sprühfarbe verfassungsfeindliche Symbole und Schriften aufgebracht. Die Ausmaße der Graffiti erstreckten sich in einem Fall zu einer Fläche von etwa 170 cm x 220 cm. Durch ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:34

    LPI-NDH: Kellerbrand - Bewohner kommen mir dem Schrecken davon

    Leinefelde (ots) - Am Freitag wurden in einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde mehrere Bewohner aus dem Schlaf gerissen. In der Händelstraße kam es kurz nach 0 Uhr zu einem Brand eines Elektrogerätes in Kellergeschoss. Sofort kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz, um die 31 Hausbewohner zu evakuieren. Hierzu wurde auch eine Drehleiter eingesetzt. Nach dem Ablöschen kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 16:17

    LPI-NDH: Zigarettenautomat in Imbiss aufgebrochen

    Mühlhausen (ots) - In einen Imbiss am Rosenhof drangen Unbekannte gewaltsam ein und suchten nach Bargeld. Da sie dieses zunächst im Inneren nicht feststellen konnten brachen sie einen Zigarettenautomaten auf. Aus dessen Inneren erbeuteten sie einen unbekannten Wert an Bargeld. Der Sachschaden an Gebäude und dem Automaten wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren