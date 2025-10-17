Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen auf Baustellen - Hoher Schaden angerichtet

Ammern/Bollstedt (ots)

Auf zwei Bauabschnitten des Neubaus der Bundesstraße 247 kam es in der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 07 Uhr zu Sachbeschädigungen. So wirkten die Täter mit unbekannten Schlagwerkzeugen auf etwa 200 Borde gewaltsam ein und beschädigten diese erheblich. Auch Absteckungen von Bauabschnitten wurden zerstört. Weiterhin wurden mehrere Oberflächenentwässerungen im Boden mutwillig beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0269874

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell