Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unaufmerksamkeit bei Schwerlasttransport führt zu Auffahrunfall

Sundhausen/NDH (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es auf Höhe der Ortslage Sundhausen am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde ein Schwerlasttransport angeführt, um mit entsprechender Warnbeleuchtung den Transport anzukündigen. Ein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr verlangsamte daraufhin seine Fahrt, um dem Gespann ausreichend platz zu verschaffen. Ein Nachfolgender bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand an beiden ein Gesamtschaden von etwa zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 11:37

    LPI-NDH: Jugendliche Bedroht - Polizei stellt Waffen sicher

    Nordhausen (ots) - In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es am Donnerstag gegen 20.40 Uhr zu der Bedrohung einer Gruppe Jugendlicher durch einen 58-Jährigen. Der Mann sprach mit einer vorgehaltenen Schreckschusswaffe gegenüber den Jugendlichen Drohungen aus. Bei der Überprüfung der Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte eruiert werden, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der ...

  • 17.10.2025 – 11:36

    LPI-NDH: Sachbeschädigungen auf Baustellen - Hoher Schaden angerichtet

    Ammern/Bollstedt (ots) - Auf zwei Bauabschnitten des Neubaus der Bundesstraße 247 kam es in der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 07 Uhr zu Sachbeschädigungen. So wirkten die Täter mit unbekannten Schlagwerkzeugen auf etwa 200 Borde gewaltsam ein und beschädigten diese erheblich. Auch Absteckungen von Bauabschnitten wurden zerstört. Weiterhin wurden mehrere ...

  • 17.10.2025 – 11:35

    LPI-NDH: Fassaden besprüht - Staatsschutz ermittelt

    Großengottern (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr in der Angerstraße zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen. Am Bürgerhaus, einem Brunnen sowie Parkbänken wurden durch eine Person mittels roter Sprühfarbe verfassungsfeindliche Symbole und Schriften aufgebracht. Die Ausmaße der Graffiti erstreckten sich in einem Fall zu einer Fläche von etwa 170 cm x 220 cm. Durch ...

