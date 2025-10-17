Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unaufmerksamkeit bei Schwerlasttransport führt zu Auffahrunfall

Sundhausen/NDH (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es auf Höhe der Ortslage Sundhausen am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Durch Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurde ein Schwerlasttransport angeführt, um mit entsprechender Warnbeleuchtung den Transport anzukündigen. Ein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr verlangsamte daraufhin seine Fahrt, um dem Gespann ausreichend platz zu verschaffen. Ein Nachfolgender bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand an beiden ein Gesamtschaden von etwa zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

