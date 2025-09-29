Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt Rhoden - Streit eines Pärchens endet mit schweren Verletzungen, Tatverdächtiger in U-Haft

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 51- Jähriger nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin nun verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der Tatverdächtige und seine Lebensgefährtin, eine 48-jährige Frau, am Samstagabend gegen 18:30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Straße Hagenbeck in Diemelstadt-Rhoden in Streit. Der Tatverdächtige, der im Vorfeld reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte, wurde gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich, schlug sie im Bad gegen die Wände und die Toilettenschüssel und fügte ihr so zahlreiche Hämatome und Platzwunden, vor allem im Kopfbereich, zu.

Nachbarn, die die Schreie der Frau in einer Nachbarwohnung gehört hatten, mischten sich ein und hinderten den Mann daran, weiter auf die 48-Jährige einzuwirken. Sie verständigten die Polizei, die den 51-jährigen widerstandslos in der Wohnung festnehmen konnte.

Die Frau wurde durch den Angriff ihres Lebensgefährten so schwer verletzt, dass sie wegen ihrer Kopfverletzungen mit einem Hubschrauber ins Klinikum verbracht werden musste.

Der Tatverdächtige, ein polnischer Staatsbürger, wurde am Sonntag (28. September) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an.

Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt.

Moritz Teschner - Stellv. Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel

Annika Heuschneider - stellv. Pressesprecherin der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell