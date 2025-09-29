Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck, Netzte, Sachsenhausen - Mehrere Diebstähle von Displays aus Traktoren

Korbach (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag (27. September) auf Sonntag (28. September) Zugang zu mehreren Traktoren in Waldeck, Netze und Sachsenhausen. Bei einer der Taten, die sehr wahrscheinlich in Zusammenhang stehen, wurden die Täter gefilmt.

In Netze drangen zwei unbekannte Täter in der Zeit von 00:45 Uhr bis 1 Uhr zunächst in eine Scheune ein und entwendeten aus dieser mehrere Geräte und Werkzeuge, darunter mehrere Akkuschrauber, eine Kettensäge und einen Baustaubsauger. Anschließend schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Traktors der Marke John Deere ein und entwendeten aus dem Traktor das Bedienelement mit Display.

Da die Scheune videoüberwacht ist, können die Täter beschrieben werden: Es handelt sich um große schlanke Männer. Einer der Täter ist etwa 30 bis 40 Jahren alt und hat dunkle kurze Haare. Dieser Täter trug bei der Tat eine grau-schwarze oder grün-schwarze Jacke, eine graue Jogginghose mit einem großen weißen Schriftzug "Stricted" auf dem linken Bein und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Außerdem trug er eine schwarze Kappe und Handschuhe. Der zweite Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunklen Sporthose, Handschuhen, einem dunklen Rucksack und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug benutzten. Zu diesem ist aber nichts bekannt.

Wahrscheinlich dieselben Täter entwendeten in der gleichen Nacht außerdem ein Display aus einem Traktor der Marke John Deere im Domänenweg in Waldeck. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise die Tür der Zugmaschine, die auf dem Hof abgestellt war und bauten das Bedienteil der Marke ACR, Green Star aus.

Ohne Beute blieben die Täter auf einem Hof in der Straße Reiherbach in Sachsenhausen. Hier öffneten die Täter auf unbekannte Weise ebenfalls die Tür einer John Deere Zugmaschine. Da der Besitzer des Fahrzeugs jedoch am Abend das Zusatzdisplay "GreenStar 3" sowie das GPS System Star Fire ausgebaut hatte, blieben die Täter ohne Beute. Der Besitzer stellte lediglich am nächsten Morgen fest, dass der Traktor, welchen er am Abend verschlossen hatte, am Morgen unverschlossen war.

Die entwendeten Bedienteile aus den Traktoren haben jeweils einen Wert von etwa 3000 Euro. Der Wert der entwendeten Werkzeuge steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621 70900

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

