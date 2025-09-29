Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald Bottendorf - Strohballen angezündet, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Korbach (ots)

100 Stroh- und Heuballen wurden am Samstagnachmittag durch einen oder mehrere unbekannte Täter auf einer Wiese in Bottendorf angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr meldete die Leitstelle einen Brand mehrerer Stroh- und Heuballen, die auf einer Wiese am Grundweg in Bottendorf unter einer Plane gelagert waren. Die Ballen waren auf zwei Stapeln gelagert, von denen einer an beiden Seite, der andere an einer Seite brannte. Die Polizei fand am Einsatzort eine Schachtel Streichhölzer und stellte diese sicher. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Täter die Strohballen mit Hilfe der Streichhölzer absichtlich in Brand steckte.

Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurden die Stroh- und Heuballen völlig vernichtet. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt und dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell