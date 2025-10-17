Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstagabend kam es zwischen 19.30 Uhr und 20.40 Uhr im Seegaer Weg zu einem Fahrrad-Diebstahl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete ein derzeit unbekannter Täter das in einem Hinterhof angeschlossene Fahrrad und entfernte sich mit seiner Beute, im Wert von mehreren tausend Euro, vom Tatort. Bei dem Pedelec handelt es sich von der Baurt her um ein Citybike in grauer Farbe des Herstellers Diamant vom Typ Opal.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0270122

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell