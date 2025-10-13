PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg /// Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund 
eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in 
der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet.

Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe 
eingerichtet.

Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz
am Alsbachweg, unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen 
gemacht haben.

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 5990
entgegengenommen. 

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen 
aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

