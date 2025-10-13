Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg /// Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz am Alsbachweg, unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 5990 entgegengenommen. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

