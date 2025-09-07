PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gleitschirmpilotin verunglückt schwer

PHR Waren (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Flugplatz in Vielist bei Waren zu einem schweren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen sollte eine erfahrene 50-jährige deutsche Gleitschirmfliegerin an einer elektrischen Winde in die Luft gezogen werden. Während des Startvorganges bemerkte sie, dass die Leinen an ihrem Schirm verdreht waren. Der Start wurde abgebrochen.

Der Schirm öffnete sich nicht ausreichend, die Pilotin stürzte aus ca. 25 Meter Höhe zu Boden und zog sich schwerste, wenn auch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu.

Durch einen Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Am Unfallort kam die Kriminalpolizei zum Einsatz, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen zur Unfallursache durchzuführen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

