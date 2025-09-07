Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gleitschirmpilotin verunglückt schwer

PHR Waren (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 07.09.2025, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Flugplatz in Vielist bei Waren zu einem schweren Unfall. Nach ersten Erkenntnissen sollte eine erfahrene 50-jährige deutsche Gleitschirmfliegerin an einer elektrischen Winde in die Luft gezogen werden. Während des Startvorganges bemerkte sie, dass die Leinen an ihrem Schirm verdreht waren. Der Start wurde abgebrochen.

Der Schirm öffnete sich nicht ausreichend, die Pilotin stürzte aus ca. 25 Meter Höhe zu Boden und zog sich schwerste, wenn auch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen zu.

Durch einen Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Am Unfallort kam die Kriminalpolizei zum Einsatz, um Spuren zu sichern und die Ermittlungen zur Unfallursache durchzuführen.

