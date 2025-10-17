PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Schreibwarenladen von Einbrechern heimgesucht

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen derzeit unbekannte Täter in einen Lottoladen in einem Einkauszentrum in der Landgrabenstraße ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigte der Täter eine Glastür und entfernte sich mit seiner Beute, mehreren Zigarettenbschachteln, vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden. Aktenzeichen: 0270610

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

