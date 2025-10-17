Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt
Bad Langensalza (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einem Auffahrunfall. Aktuellen Ermittlungen zu Folge fuhr ein Autofahrer auf einen an einer Baustellenampel wartenden Motorradfahrer auf und schob diesen in den davorstehenden Pkw auf. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Infolge des Unfalls musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.
