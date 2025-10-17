PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 247 zu einem Auffahrunfall. Aktuellen Ermittlungen zu Folge fuhr ein Autofahrer auf einen an einer Baustellenampel wartenden Motorradfahrer auf und schob diesen in den davorstehenden Pkw auf. Der Biker wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An allen Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Infolge des Unfalls musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

