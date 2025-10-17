LPI-NDH: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Donnerstagabend kam es zwischen 19.30 Uhr und 20.40 Uhr im Seegaer Weg zu einem Fahrrad-Diebstahl. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendete ein derzeit unbekannter Täter das in einem Hinterhof angeschlossene Fahrrad und entfernte sich mit seiner Beute, im Wert von mehreren tausend Euro, vom Tatort. Bei dem Pedelec handelt es sich von der Baurt her um ein Citybike in grauer Farbe des ...

