Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zustellfahrzeug auf Abwegen

Bad Tennstedt (ots)

Während der Zustellung von Postsendungen verließ eine Zustellerin ihr Fahrzeug und entfernte sich kurzweilig von diesem. Wenig später fand sie das Auto nicht an seinem angedachten Platz wieder. Dieses hatte sich derweilen verselbständigt und kam nach dem herabfahren einer Böschung in einem Garten zum Stehen. Personen kamen bei der herrenlosen Irrfahrt nicht zu Schaden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

