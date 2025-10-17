Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Wer verfasste die handgeschriebene Notiz?

Bild-Infos

Download

Hameln (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) kam es in Hameln zu einer Unfallflucht, bei der ein unbekannter Zeuge einen Notizzettel hinterlassen hat. Die Polizei sucht den Verfasser der Nachricht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es in der Zeit von 15:10-15:20 Uhr auf der Deister Allee in Höhe des "Hotel an der Altstadt" zu einer Unfallflucht. Hierbei soll ein schwarzer Pkw Opel Astra mit Hamelner Kennzeichen beim rückwärts Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Pkw Dodge Grand Caravan gefahren sein.

Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unfall wurde vermutlich durch einen unbekannten Zeugen beobachtet, welcher dann eine Nachricht am geschädigten Fahrzeug hinterließ.

Die Polizei Hameln sucht den unbekannten Verfasser der Notiz und auch mögliche weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell