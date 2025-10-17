PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auto durchbricht Schaufensterscheibe

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Unfall in Holzminden, bei dem eine große Fensterscheibe eines Einrichtungsgeschäfts zerstört wurde.

Beim Einparken vor einem Möbel- und Einrichtungsgeschäft im Gewerbegebiet "Bülte", vergaß eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Holzminden das Getriebe ihres Automatik-Pkw in den "Parkmodus" zu stellen. In der Folge rollte der Pkw in die Fensterscheibe des Geschäfts. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden durch die Polizei keine negativen Hinweise erlangt.

Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Durch einen Glasbauer konnte die Scheibe noch am Abend gesichert werden. Am Pkw entstand nur leichter Sachschaden.

