POL-HM: Nachtrag: 48-Jährige aus Hannover-Linden-Mitte weiterhin vermisst - Wer hat Sabine Christa Ursula K. gesehen?

Hannover

Seit dem 24.09.2025 sucht das Polizeikommissariat Hannover-Limmer nach der 48 Jahre alten Sabine Christa Ursula K. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6129767).

Die Vermisste konnte trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet daher erneut die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein weiteres Foto der Frau.

In der Vergangenheit hielt sich Sabine Christa Ursula K. auch mal bei ihrem pflegebedürftigen Bruder im Bereich Hameln auf. Auch dort werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, aufmerksam zu sein.

Die 48-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hat mittellange dunkle Haare. Zuletzt wurde sie nach Heimangaben mit einer blauen Jacke bekleidet gesehen. Möglicherweise führt sie ein Kuscheltier mit sich.

Wer Sabine Christa Ursula K. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3920 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer zu melden. Bei einer akuten Sichtung wird um sofortige Kontaktaufnahme über den Notruf 110 gebeten.

