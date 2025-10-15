Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bodenwerder (ots)

Am Montag (13.10.2025) kam es gegen 20.00 Uhr in Bodenwerder, in Höhe der Hamelner Straße 17, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter, weißer VW an der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 EUR geschätzt. Die/der bisher unbekannte Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Personen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer/in machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 in Verbindung zu setzten.

