Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeichor Hameln lädt ein zum festlichen Weihnachtskonzert im Theater Hameln

Hameln (ots)

Seit 39 Jahren bereichert der Polizeichor Hameln das kulturelle Leben von Hameln. Aber auch über die Stadtgrenzen hinaus hat sich der Chor einen Namen gemacht und durfte schon in vielen deutschen Städten und auch im Ausland auftreten.

Dank engagierter Projekte konnte er in den vergangenen Jahren seine Mitgliederzahl nicht nur halten, sondern sogar weiter ausbauen - ein Erfolg, auf den alle Beteiligten stolz sind.

Als gemeinnütziger Verein leistet der Polizeichor Hameln einen wertvollen Beitrag mit der Durchführung von Benefiz-Konzerten. So konnten im Laufe der Jahre bereits über 62.000 Euro für wohltätige Zwecke überreicht werden.

Im Sommer 2025 ging der Polizeichor Hameln das erste Mal auf Tour. An verschiedenen Orten im Landkreis konnten die Zuhörer mit dem Gesang begeistert werden. Auch bei diesen Konzerten wurden Spenden für gute Zwecke gesammelt.

Jetzt befindet sich der Polizeichor Hameln in der Vorbereitung auf sein Weihnachtskonzert. Dieses findet in diesem Jahr seit Langem wieder im Theater Hameln statt, das dem Chor in den letzten Jahren durch Musical-Aufführungen nicht zur Verfügung stand.

Am Samstag, 29. November 2025, um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, erwartet die Besucher ein festliches Programm voller Klangvielfalt und Emotion. Gemeinsam mit dem Polizeichor Tübingen und den Musikerinnen und Musikern der Neuen Philharmonie Hamburg präsentiert der Chor ein abwechslungsreiches Repertoire - von klassischen und weltlichen Stücken bis hin zu stimmungsvollen Weihnachtsliedern.

Unter der Leitung von Andranik Simonyan entsteht ein Konzert, das mit kraftvollem Chorgesang, orchestraler Brillanz und feierlicher Atmosphäre begeistert und berührt.

Tickets sind ab sofort im Ticketshop der Dewezet sowie über die Webseite des Vereins erhältlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell