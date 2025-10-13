Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Verursacher von Streifenwagenbesatzung beobachtet

Bad Münder (ots)

Am Samstag (11.10.2025), gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Süntelstraße in Bad Münder zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel die Süntelstraße in Richtung "Am Stadtbahnhof".

In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem dortigen Grünstreifen mit einem Straßenschild. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung beobachtete den Unfall.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Verletzt wurde niemand.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5000,00 EUR geschätzt.

Zur Feststellung des genauen Alkoholwertes wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols verantworten.

Da der Beschuldigte keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell