POL-HM: Polizeikontrolle: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) kontrollierten Polizisten in der Fürstenberger Straße in Holzminden den Fahrer eines E-Scooters, nachdem dieser eine rot zeigende Ampel missachtete. Es stellte sich heraus, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Bereits am Nachmittag wurde ein E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert.

Gegen 21:50 Uhr sah eine Streifenbesatzung einen Mann, der mit seinem E-Scooter den Gehweg stadtauswärts befuhr und eine rot zeigende Ampel missachtete. Bei der Kontrolle des Mannes erlangten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bei dem 19-Jährigen. Ein Drogenvortest zeigte eine Beeinflussung von mehreren Substanzen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur genauen Bestimmung der Beeinflussung durch Drogen, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Zudem wurden bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen Drogen aufgefunden. Der junge Mann muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Drogenkonsums verantworten.

Bereits am Nachmittag stellten Polizisten den Fahrer eines E-Scooters fest, der gegen 17:30 Uhr mit diesem die Sparenbergstraße in Holzminden befuhr. Bei einer Kontrolle des Mannes zeigte sich, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch der 39-Jährige muss sich wegen des Fahrens eines Kraftfahrzeugs unter Beeinflussung verantworten.

