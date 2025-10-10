PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mit dem Mopedauto verkehrt durch die Einbahnstraße - Senior fährt Slalom um Verkehrsteilnehmer

Hameln (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025) alarmierte eine 35-Jährige die Polizei, weil ein Fahrzeug auf der Morgensternstraße in Hameln entgegen der Fahrtrichtung Slalom um andere Verkehrsteilnehmer fuhr.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 79 Jahre alter Mann gegen 12:50 Uhr mit seinem Mopedauto die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Springer Landstraße. Andere Verkehrsteilnehmende mussten hierbei ausweichen. Der Senior fuhr mit seinem Fahrzeug daraufhin im Slalom um diese herum. Mehrere Personen hielten ihre Fahrzeuge an und versuchten den 79-Jährigen zum Anhalten zu bewegen. Im Kreuzungsbereich zur Springer Landstraße kam das Mopedauto zum Stehen.

Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle des Seniors bei diesem gesundheitliche Mängel fest. Dieser muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

