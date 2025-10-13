Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Auto aufgebrochen - Geldbörse entwendet: Polizei fasst Beschuldigten

Holzminden (ots)

Am Sonntag (12.10.2025) schlug ein 29-jähriger Mann in Holzminden gewaltsam die Scheibe eines Pkw ein und entwendete aus diesem Wertgegenstände. Anschließend flüchtete dieser.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, beschädigte der zunächst unbekannte Täter die Scheiben des Pkw Kia gegen 00:55 Uhr auf einem Parkplatzt in der Straße "Johannismarkt" und entwendete aus diesem u.a. ein Portemonnaie. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Grabenstraße. Alarmierte Polizeikräfte begaben sich umgehend in die Fahndung und konnten den Verdächtigen antreffen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten die zuvor gestohlene Geldbörse. Zudem wurden bei dem 29 Jahre alten Mann Drogen und Werkzeug aufgefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab einen positiven Wert.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Beschuldigte muss sich wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

