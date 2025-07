POL-PDNR: Verkehrskontrolle-Alkoholisierter Fahrzeugführer festgestellt

Neuwied (ots) - Brandstiftung an PKW In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein unter der Rheinbrücke in Neuwied geparkter PKW in Brand. Der silberfarbene PKW war nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen und die Kennzeichen waren nicht mehr am Fahrzeug angebracht. Vermutlich wurde das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt. Zeugen werden gebeten sich an die ...

