Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: VW Tiguan nach Unfallflucht am Heck beschädigt

Hameln (ots)

In der Zeit von Samstag (11.10.2025) gegen 20:00 Uhr bis Sonntag (12.10.2025) gegen 09:20 Uhr, kam es in Hameln zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer VW Tiguan durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich erheblich beschädigt. Der PKW war im Ellerbrook, in Höhe der Hausnummer 3, am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Die verursachende Person verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auch an dem Fahrzeug mit dem der Unfall verursacht wurde, dürfte ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, dem genutzten Pkw oder der verursachenden Person gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell