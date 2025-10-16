Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Zwei Einbrüche in Textildiscounter und ein versuchter Einbruch in Supermarkt

Eschershausen (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11.10.2025), gegen 19:00 Uhr, bis Montag (13.10.2025), gegen 08:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Eschershausen zu einem Einbruch in einen Textildiscounter.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten der Filiale. Anschließend durchsuchten sie diese nach Diebesgut und entwendeten Kleidungsstücke sowie Elektroartikel.

Bereits in der darauffolgenden Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in dieselbe Filiale. Dieses Mal entwendeten die unbekannten Täter Feuerzeuge und Süßwaren.

In der Nacht zu Donnerstag (16.10.2025), gegen 02:30 Uhr, kam es zudem zu einem versuchten Einbruch in einen unmittelbar neben dem Textildiscounter befindlichen Supermarkt. Unbekannte Täter beschädigten hierbei eine Glastür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Stadtoldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05532/504750 bei der Polizei Stadtoldendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell