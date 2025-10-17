Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswand verunstaltet

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 16 Uhr ein Graffiti an einer Hauswand in der Kranichstraße entdeckt. Aktuellen Ermittlungen zu Folge brachten unbekannte Täter mit rote Farbe kyrillische Schriftzeichen und Symbole an der Hauswand an. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen werden gebeten sich an Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0270588

