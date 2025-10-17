PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hauswand verunstaltet

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 16 Uhr ein Graffiti an einer Hauswand in der Kranichstraße entdeckt. Aktuellen Ermittlungen zu Folge brachten unbekannte Täter mit rote Farbe kyrillische Schriftzeichen und Symbole an der Hauswand an. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen werden gebeten sich an Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0270588

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:09

    LPI-NDH: Baustelle wird zum Ziel von Dieben - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Auf einer Baustelle am Taschenberg kam es im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 9.30 Uhr zu einem Diebstahl. Ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zur Baustelle und entwendeten dort Materialien im Wert von mehreren hundert Euro. Danach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Container und ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Zustellfahrzeug auf Abwegen

    Bad Tennstedt (ots) - Während der Zustellung von Postsendungen verließ eine Zustellerin ihr Fahrzeug und entfernte sich kurzweilig von diesem. Wenig später fand sie das Auto nicht an seinem angedachten Platz wieder. Dieses hatte sich derweilen verselbständigt und kam nach dem herabfahren einer Böschung in einem Garten zum Stehen. Personen kamen bei der herrenlosen Irrfahrt nicht zu Schaden. Das Fahrzeug musste von ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 15:06

    LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Werkzeuge

    Dingelstädt (ots) - In der zurückliegenden Nacht drangen zwei derzeit unbekannte Täter zunächst widerrechtlich auf ein Grundstück ein, später dann in Werkräume ein. Gegen 04 Uhr verließen sie die Räumlichkeiten im Duderstädter Weg mit prall gefüllten Taschen, Rucksäcken und Eimern. In diesen transportierten sie die aus dem Inneren entwendeten Klein- und Elektrowerkzeuge ab. Diese hatten einen Gesamtwert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren