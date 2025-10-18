Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unaufmerksamkeit führt zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend gegen 21:55 Uhr beabsichtigte ein 40 jähriger Pole mit seinem Kleintransporter von der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen kommend an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 38 in Richtung Leipzig aufzufahren. Die dort vorhandene Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 40- Jährige die im Gegenverkehr befindliche Fahrerin eines Pkw Suzuki und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Suzuki leicht verletzt und ihr PKW nicht weiter fahrbereit. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000,- EUR. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und weitere Maßnahmen veranlasst. Die Unfallstelle war für den Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt.

