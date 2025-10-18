PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unaufmerksamkeit führt zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend gegen 21:55 Uhr beabsichtigte ein 40 jähriger Pole mit seinem Kleintransporter von der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen kommend an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 38 in Richtung Leipzig aufzufahren. Die dort vorhandene Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 40- Jährige die im Gegenverkehr befindliche Fahrerin eines Pkw Suzuki und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Suzuki leicht verletzt und ihr PKW nicht weiter fahrbereit. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000,- EUR. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und weitere Maßnahmen veranlasst. Die Unfallstelle war für den Zeitraum von einer Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 18.10.2025 – 07:42

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 17.10.2025 / 22:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 49jährigen Fahrer eines Lkw Kia Sorento. Dieser war mit seinem Fahrzeug in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

  • 17.10.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Hauswand verunstaltet

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag wurde gegen 16 Uhr ein Graffiti an einer Hauswand in der Kranichstraße entdeckt. Aktuellen Ermittlungen zu Folge brachten unbekannte Täter mit rote Farbe kyrillische Schriftzeichen und Symbole an der Hauswand an. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten sich an Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden. Aktenzeichen: 0270588 Rückfragen bitte ...

