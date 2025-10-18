PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: mit fehlender Fahrtüchtigkeit durch die Nacht

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen im Ortsteil Bielen in der Marktstraße einen Nissan und dessen 27-jährigen Fahrer. Während der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten Alkoholgeruch war und boten dem Fahrer einem Atemalkoholtest an. Das Ergenis dieses Tests ergab einen Wert von 1,42 Promille. Weiterhin wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher kurze Zeit später ein positives Ergebnis auf die Substanz THC anzeigte. Der 27-Jährige wurde ins Südharzklinikum zur notwendigen Blutentnahme verbracht. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 07:49

    LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 17.10.2025 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr von einem grauen Pkw VW Polo die beiden amtlichen Kennzeichen WBS-KI 71. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Seniorenheimes in Leinefelde / Stormstraße 10 abgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 07:49

    LPI-NDH: Unaufmerksamkeit führt zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

    Nordhausen (ots) - Am Freitagabend gegen 21:55 Uhr beabsichtigte ein 40 jähriger Pole mit seinem Kleintransporter von der Bundesstraße 4 aus Richtung Nordhausen kommend an der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 38 in Richtung Leipzig aufzufahren. Die dort vorhandene Lichtzeichenanlage war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 40- Jährige ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 07:42

    LPI-NDH: angetrunkener Fahrzeugführer Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 17.10.2025 / 22:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 49jährigen Fahrer eines Lkw Kia Sorento. Dieser war mit seinem Fahrzeug in der Leinefelder Konrad-Martin-Straße unterwegs. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren