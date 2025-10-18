Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: mit fehlender Fahrtüchtigkeit durch die Nacht
Nordhausen (ots)
In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen im Ortsteil Bielen in der Marktstraße einen Nissan und dessen 27-jährigen Fahrer. Während der Kontrolle des Fahrers nahmen die Beamten Alkoholgeruch war und boten dem Fahrer einem Atemalkoholtest an. Das Ergenis dieses Tests ergab einen Wert von 1,42 Promille. Weiterhin wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher kurze Zeit später ein positives Ergebnis auf die Substanz THC anzeigte. Der 27-Jährige wurde ins Südharzklinikum zur notwendigen Blutentnahme verbracht. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
