LPI-NDH: Küchenbrand in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 kam es gegen 12 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Nordhausen. Bei dem Brand wurde die Küche vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 15.000,-EUR. Eine Neunzehnjährige sowie ihr einjähriger Bruder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befanden, wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Südharz-Klinikum gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es vermutlich zum Brand, nachdem der Einjährige beim Spielen am Herd die daraufbefindlichen Gegenstände entzündet hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

