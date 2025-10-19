PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand in Heringen

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025 wurde in den Morgenstunden der Brand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Heringen/Helme gemeldet. Das Fachwerkhaus stand bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort in der Bahnhofstraße eintrafen, sodass durch die nachfolgenden Löscharbeiten nur noch ein Übergreifen auf das Nachbarhaus verhindert werden konnte. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Bewohner des Hauses befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in seinem Garten. Um alle Glutnester löschen zu können, musste ein Bagger angefordert werden, welcher die stehenden Überreste abriss. Der Gesamtschaden beträgt schätzungweise 40.000,-EUR. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brantortuntersuchung wird in der kommenden Woche erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren