Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kurve nicht gekriegt

Heldrungen (ots)

Der 39jährige Fahrer eines Pkw Toyoto Corolla befuhr die K 526 von der A71 kommend in der Absicht nachfolgend den Kreisverkehr Heldrungen zu passieren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim Befahren des Kreisverkehrs geriet der Fahrer mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Am Pkw und dem Veekehrszeichen endstand unfallbedingt Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer kam glücklicherweise nicht zu schaden.

