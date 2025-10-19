PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kurve nicht gekriegt

Heldrungen (ots)

Der 39jährige Fahrer eines Pkw Toyoto Corolla befuhr die K 526 von der A71 kommend in der Absicht nachfolgend den Kreisverkehr Heldrungen zu passieren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim Befahren des Kreisverkehrs geriet der Fahrer mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Am Pkw und dem Veekehrszeichen endstand unfallbedingt Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer kam glücklicherweise nicht zu schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 11:30

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht!!!

    Greußen (ots) - In der Zeit vom 16.10.2025, 16:00 Uhr bis 17.10.2025, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume des Seniorenzentrums in Greußen, Am Waidhof ein und entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Dabei wurde auch Sachschaden an Türen und Fenstern in einer geschätzten Höhe von 500,-EUR verursacht. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe!!! Wer hat zur fraglichen Zeit ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 09:56

    LPI-NDH: Berauscht am Steuer

    Leinefelde-Worbis (ots) - Am 19.10.2025 gegen 04:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld einen 29jährigen Fahrzeugführer eines PKW VW Golf in Leinefelde, Breitenhölzer Straße. Bei der Kontrolle wurde mit dem Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Cannabis ergab. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:30

    LPI-NDH: Küchenbrand in Nordhausen

    Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 18.10.2025 kam es gegen 12 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Nordhausen. Bei dem Brand wurde die Küche vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 15.000,-EUR. Eine Neunzehnjährige sowie ihr einjähriger Bruder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befanden, wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren