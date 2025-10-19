PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack im Jacobifeld in Bad Langensalza gefunden

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend, den 17.10.2025, wurde im Jacobifeld in Bad Langensalza ein grauer Rucksack aufgefunden. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften den Inhalt des Rucksackes vor Ort und stellten fest, dass keine Hinweise auf den Eigentümer vorhanden waren. Somit wurde der Rucksack sichergestellt.

Derzeit sucht die PI Unstrut-Hainich nach dem rechtmäßigen Besitzer.

Falls Sie am Freitagabend im Jacobifeld gewesen sein söllten und nun Ihren grauen Rucksack vermissen, dieser wartet auf ein schnelles Abholen in der Polizeistation Bad Langensalza.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 12:04

    LPI-NDH: Unfallflüchtiger meldet Verkehrsunfall

    Greußen (ots) - Der 70jährige Fahrer eines Pkw Skoda Fabia befuhr die Landstraße 1041 von Wasserthaleben kommend in Richtung Greußen. Nach Durchführen einer Linkskurve kommt der Fahrer mit dem Pkw, aufgrumd tiefstehender Sonne, von der Fahrbahn ab und kollidiert folgend mit der Leitplanke. An Pkw und der Leitplanke entstehen Sachschaden im Höhe von insgesamt mindestens 1500, - EUR. Der Fahrer bleibt zum Glück ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:45

    LPI-NDH: Kurve nicht gekriegt

    Heldrungen (ots) - Der 39jährige Fahrer eines Pkw Toyoto Corolla befuhr die K 526 von der A71 kommend in der Absicht nachfolgend den Kreisverkehr Heldrungen zu passieren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim Befahren des Kreisverkehrs geriet der Fahrer mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen. Am Pkw und dem Veekehrszeichen endstand unfallbedingt Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 11:30

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht!!!

    Greußen (ots) - In der Zeit vom 16.10.2025, 16:00 Uhr bis 17.10.2025, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume des Seniorenzentrums in Greußen, Am Waidhof ein und entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Dabei wurde auch Sachschaden an Türen und Fenstern in einer geschätzten Höhe von 500,-EUR verursacht. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe!!! Wer hat zur fraglichen Zeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren