Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rucksack im Jacobifeld in Bad Langensalza gefunden
Mühlhausen (ots)
Am Freitagabend, den 17.10.2025, wurde im Jacobifeld in Bad Langensalza ein grauer Rucksack aufgefunden. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften den Inhalt des Rucksackes vor Ort und stellten fest, dass keine Hinweise auf den Eigentümer vorhanden waren. Somit wurde der Rucksack sichergestellt.
Derzeit sucht die PI Unstrut-Hainich nach dem rechtmäßigen Besitzer.
Falls Sie am Freitagabend im Jacobifeld gewesen sein söllten und nun Ihren grauen Rucksack vermissen, dieser wartet auf ein schnelles Abholen in der Polizeistation Bad Langensalza.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
