Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack im Jacobifeld in Bad Langensalza gefunden

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend, den 17.10.2025, wurde im Jacobifeld in Bad Langensalza ein grauer Rucksack aufgefunden. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften den Inhalt des Rucksackes vor Ort und stellten fest, dass keine Hinweise auf den Eigentümer vorhanden waren. Somit wurde der Rucksack sichergestellt.

Derzeit sucht die PI Unstrut-Hainich nach dem rechtmäßigen Besitzer.

Falls Sie am Freitagabend im Jacobifeld gewesen sein söllten und nun Ihren grauen Rucksack vermissen, dieser wartet auf ein schnelles Abholen in der Polizeistation Bad Langensalza.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell