Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Dingelstädt (ots)

Am Sonntagabend wurde gegen 23 Uhr im Bereich der Straße Rasenweg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Autofahrer wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Daraufhin wurde eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt, welche den Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigte. Infolge dessen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

