Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Bike Fahrer angehalten - Trunkenheit festgestellt
Breitenworbis (ots)
Im Bereich der Südstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.55 Uhr, eine Verkehrskontrolle bei einem E-Bike Fahrer durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde der betroffene Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der vorliegenden Trunkenheit im Straßenverkehr ein.
