POL-HR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3225

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.02.2025: Körle Tatzeit: Samstag, 08.02.2025, 18:30 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025, 01:00 Uhr In der Zeit von Samstagabend auf Sonntagmorgen kam es in Körle zu parteiübergreifenden Sachbeschädigungen von etwa einem Dutzend Wahlplakaten. Diese befanden sich zur Tatzeit in der Nürnberger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren ...

