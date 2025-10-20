PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Temposünder ertappt

Sondershausen (ots)

Am Sonntag betrieb die Technische Verkehrsüberwachung der Landespolizeiinspektion Nordhausen auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen eine Geschwindigkeitsmessstelle. Bei einem Durchlauf von etwa zweitausend Fahrzeugen fertigte die Messtechnik bei mehr als 130 Fahrzeugführern ein Bild an, da diese die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nicht eingehalten hatten. Etwa die Hälfte der Ertappten muss nun mit Bußgeldern und Einträgen ins Verkehrssünderkartei rechnen. Vier von ihnen erwarten ein Fahrverbot. Der Fahrer, dessen Fahrzeug mit der am höchsten gemessenen Geschwindigkeit unterwegs war, wurde mit 164 km/h festgestellt. Es handelte sich hierbei um einen Mercedes-Benz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

