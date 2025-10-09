PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Bünder plündert Pakete

Löhne (ots)

(jd) Ein Zeuge beobachtete gestern (08.10.) den Mitarbeiter eines Paketzustellers, der mit mehreren Paketen die Ladefläche seines Transporters betrat. Mit dabei hatte er eine Rolle Klebeband sowie eine Schere. Nach etwas fünf Minuten verließ der Mann dann wieder die Ladefläche. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in dem Fahrzeug eine Kiste fest, in der sich hochpreisige Sportkleidung sowie Technikartikel befanden. Diese stammten offensichtlich aus geöffneten Paketen, die dann mit Klebeband erneut verschlossen wurden. Die Waren hatten insgesamt einen Wert im vierstelligen Bereich. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Bünder. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Ob und inwieweit der 35-Jährige für ähnlich gelagerte Delikte in den vergangenen Wochen verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

