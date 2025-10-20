PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Kuttelgasse. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerschnitt ein derzeit unbekannter Täter mehrere Seitenplanen eines Pavillons sowie die Kabel an einer Lichtbrücke. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0271934

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:30

    LPI-NDH: Ladendiebe gefasst

    Nordhausen (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 21.06 Uhr zu einem Diebstahl in einer Tankstelle im Pulverhausweg. Zwei Männer betraten den Verkaufsbereich, von denen einer etwas an der Kasse Bezahlte, während der zweite mehrere Getränkedosen an sich nahm. Anschließend verließen die beiden Täter mit ihrer Ware die Tankstelle, ohne für diese zuvor gezahlt zu haben. Eine Mitarbeiterin alarmierte daraufhin die Polizei. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen konnten die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:26

    LPI-NDH: E-Bike Fahrer angehalten - Trunkenheit festgestellt

    Breitenworbis (ots) - Im Bereich der Südstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.55 Uhr, eine Verkehrskontrolle bei einem E-Bike Fahrer durchgeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde der betroffene Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:24

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Dingelstädt (ots) - Am Sonntagabend wurde gegen 23 Uhr im Bereich der Straße Rasenweg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Ein Autofahrer wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld aufgrund seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille. Daraufhin wurde eine gerichtsverwertbare Messung durchgeführt, welche den Verdacht der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren