Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 9 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Kuttelgasse. Aktuellen Ermittlungen zu Folge zerschnitt ein derzeit unbekannter Täter mehrere Seitenplanen eines Pavillons sowie die Kabel an einer Lichtbrücke. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Zeugen der Tat werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0271934

