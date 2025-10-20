PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe gehen leer aus und hinterlassen Sachschaden

Nordhausen (ots)

In der Tannenstraße betraten Unbekannte in der Zeit von Samstag 15 Uhr bis Montag 06.30 Uhr einen Gartenbau durch das Beschädigen eines Maschendrahtzauns. Diesen drückten die Täter auf unbekannte Weise nach Unten und durchtrennten eine Spanndraht. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und darin befindliche schränke. Erbeuten konnten die Diebe jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0272348

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

