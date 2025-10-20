Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fleischkisten und Scheinekämme suchen ihren Besitzer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hüpstedt (ots)

Das Eichsfeld ist bekanntlich für seine Fleisch- und Wurstwaren berühmt, doch was die Beamten der örtlichen Polizeiinspektion auf der Landstraße zwischen Rüdigershagen und Hüpstedt vorfanden entspricht nicht dem gewohnten Bild. Eine Autofahrerin bemerkte auf und neben der Fahrbahn drei roten Fleischkisten und informierte die Polizei gegen 04.50 Uhr über ihre Wahrnehmungen. Vor Ort fanden die Beamten diese besagten Kunststoffkisten vor, welche Teilweise mit Schweinekämmen bestückt waren.

Die Polizisten entfernten das Fleisch von der Fahrbahn, sammelten es in den Kisten und verwahrten diese zur Eigentumssicherung. Nun wird der Besitzer gesucht, dem die drei Kisten und mehrere Kilogramm Schweinekamm abhandengekommen sind.

Er wird gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0272175

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell