Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher in Baumarkt
Bad Frankenhausen (ots)
Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag 20.30 Uhr bis Montag 05.30 Uhr gewaltsam in den äußeren Lagerbereich eines Baumarktes in der Seehäuser Straße ein. Dort erbeuteten sie vermutlich Waren in unbekannter Menge. Zum Abtransport nutzten sie womöglich Rollwagen des Marktes.
Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.
Aktenzeichen: 0272372
