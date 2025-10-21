Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Großwechsungen (ots)

Am Montag ereignete sich auf der Bundesstraße 243 im Landkreis Nordhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt worden sind. Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr, gegen 17 Uhr, die Bundesstraße aus Fahrtrichtung Nordhausen kommend in Richtung Mackenrode, als er ein Überholmanöver durchführte. Ein entgegenkommender 28 Jahre alter Autofahrer musste aufgrund des Überholmanövers stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. In weiterer Folge fuhren zwei nachfolgende Fahrzeuge auf den Pkw des 28-Jährigen auf. Der 28-Jährige, sowie ein weiterer Fahrzeugführer, welcher auffuhr, erlitten leichte Verletzungen undwurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Auffahrunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Der 46-jährige Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell