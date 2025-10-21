PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Großwechsungen (ots)

Am Montag ereignete sich auf der Bundesstraße 243 im Landkreis Nordhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt worden sind. Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr, gegen 17 Uhr, die Bundesstraße aus Fahrtrichtung Nordhausen kommend in Richtung Mackenrode, als er ein Überholmanöver durchführte. Ein entgegenkommender 28 Jahre alter Autofahrer musste aufgrund des Überholmanövers stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. In weiterer Folge fuhren zwei nachfolgende Fahrzeuge auf den Pkw des 28-Jährigen auf. Der 28-Jährige, sowie ein weiterer Fahrzeugführer, welcher auffuhr, erlitten leichte Verletzungen undwurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Auffahrunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Der 46-jährige Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 20.10.2025 – 17:42

    LPI-NDH: Schlechtes Timing für Ladendieb - flinker Polizist greift beherzt zu

    Bad Langensalza (ots) - In der Hannoverschen Straße befand sich ein Polizeibeamter auf Streife, als ihm der Mitarbeiter eines Supermarktes zurief, dass ein Mann mit einem Rucksack einen Ladendiebstahl begangen hatte. Der Beamte eilte dem 21-jährigen Ladendieb nach und konnte ihn im Illebener Weg stellen. Bei der Nachschau im Rucksack konnte das Beutegut in Höhe von ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 17:41

    LPI-NDH: Hausfassade beschmiert - Zeugen gesucht

    Mühlhausen (ots) - In der Zeit von Sonntag 15 Uhr bis Montag 06.30 Uhr haben derzeit Unbekannte In der Klinge eine Hausfassade mit schwarzer Lackfarbe beschmiert. In der Größe von etwa 300 cm mal 140 cm brachten die Täter die Aufschrift "F.R.25" auf. Der durch das Graffito entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 17:39

    LPI-NDH: Einbrecher in Baumarkt

    Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag 20.30 Uhr bis Montag 05.30 Uhr gewaltsam in den äußeren Lagerbereich eines Baumarktes in der Seehäuser Straße ein. Dort erbeuteten sie vermutlich Waren in unbekannter Menge. Zum Abtransport nutzten sie womöglich Rollwagen des Marktes. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten ...

    mehr
