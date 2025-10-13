Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Auto brennt in Tiefgarage - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am Samstagabend (11. Oktober gegen 22:11 Uhr) fest, dass dunkler Rauch aus einer Tiefgarage an der Ottostraße stieg und verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand eines geparkten Fahrzeugs in der Tiefgarage.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Hinzuziehung eines Brandsachverständigen an. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Tätern aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell