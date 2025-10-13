Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: 20-Jährige attackiert und ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Bereits am 6. Oktober um 22 Uhr (ein Sonntagabend) haben zwei Unbekannte auf der Spichernstraße eine 20-Jährige ausgeraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die junge Frau zu Fuß, als sie plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt und zu Boden stürzte. Während sie am Boden lag, griffen die Täter in die Seitentaschen ihres Mantels und stahlen ihren Geldbeutel mit Bargeld und Versichertenkarten sowie ihr Handy. Anschließend flüchtete das Duo fußläufig in Richtung Mühlenstraße. Die 20-Jährige beschrieb die Täter als komplett schwarz gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat möglicherweise gesehen oder verdächtige Personen im Bereich der Spichernstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell