POL-DU: Altstadt: Vorfall im Rotlicht-Etablissement - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (12. Oktober, 5:09 Uhr) kam es in einem Etablissement für erotische Tätigkeiten an der Vulkanstraße zu Streitigkeiten zwischen einer Prostituierten und ihrem Kunden. Nach vollzogenem Akt und erfolgter Bezahlung, soll der Mann (49) mit bulgarischer Staatsangehörigkeit aus bisher unbekannten Gründen die 29-Jährige geschlagen haben. Er griff das Handy der Frau, ergriff die Flucht und verlor währenddessen das Mobiltelefon. Vor dem Gebäude soll er gestürzt sein und sich verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

