POL-DU: Hochheide: Polizisten auf der Flucht angefahren - Tatverdächtiger gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. Oktober, 1:20 Uhr) zog der Fahrer (20) eines weißen Mercedes CLA das Interesse einer Zivilstreife auf sich.

Was zuvor geschah: Der junge Mann fuhr auf der Moerser Straße in Richtung Lauerstraße durch eine Baustelle, die für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Dabei überschritt der 20-Jährige deutlich die innerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit.

An der Lauerstraße angekommen, missachtete er zudem noch eine Rotlicht zeigende Ampel und bog in die Lauerstraße ab. Die Zivilpolizisten folgten dem Mercedes und forderten über Funk einen weiteren Streifenwagen an.

Weil der Mercedes-Fahrer auf der Friedrich-Ebert-Brücke erneut stark beschleunigte und eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende darstellte, entschlossen sich die Beamten, ihn auf der Homberger Straße/Friedrich-Ebert-Straße zu kontrollieren.

Mit eingeschaltetem Blaulicht hielten die Einsatzkräfte vor dem weißen Mercedes und forderten den Fahrer auf, den Motor abzustellen. Als der die Polizisten sah, fuhr er ein Stück zurück, legte dann den Vorwärtsgang ein und flüchtete in Richtung Laar. Hierbei fuhr er einem Beamten über den Fuß und verletzte ihn am Ellenbogen, einen weiteren verletzte er am Knie.

Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen gelang es den Einsatzkräften, die Flucht auf der Florastraße/Zwinglistraße zu beenden.

Weil der Fahrer nach Alkohol roch und weitere körperliche Auffälligkeiten zeigte, brachten die Polizisten ihn zur Wache, wo ein Arzt ihm mehrere Blutproben entnahm. Darüber hinaus ist der junge Mann mutmaßlich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Sein Auto stellten die Einsatzkräfte als Beweismittel sicher. Die Beamten konnten trotz ihrer Verletzungen den Dienst fortsetzen.

