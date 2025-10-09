PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Überholmanöver führt zum Unfall - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (8. Oktober, 22:45 Uhr) kollidierte ein Lkw-Fahrer mit einem Baum an der Kurfürstenstraße, weil er einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich.

Der 39-Jährige befuhr die Kurfürstenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Zwei Pkw kamen ihm entgegen, wobei einer den anderen überholte und knapp vor dem Lkw einscherte, sodass dieser ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Infolge des Ausweichmanövers kollidierte die Sattelzugmaschine mit einem Baum am Straßenrand. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Ein Rettungswagen versorgte den leicht Verletzten noch an der Unfallstelle. Ein Mitarbeiter des Transportunternehmens erschien an der Unfallstelle, um den Lkw abschleppen zu lassen.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen machen kann. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

